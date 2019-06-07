Находившуюся 17 лет в розыске женщину задержали

В Московской области правоохранительные органы задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Как отмечается, 51-летнюю женщину подозревали в торговле опиумом.

Уточняется, что задержанная в 2002 году продала три отрезка полимерной пленки с веществом темно-коричневого цвете, которое по результатам экспертизы оказалось наркотическим средством — опием.

Тогда в отношении женщины завели уголовное дело по статье «о незаконном обороте наркотиков», однако она скрылась от следствия, и была объявлена в федеральный розыск.

На настоящий момент дело в отношении задержанной возобновлено.

Ранее сообщалось, что полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу.