Находившуюся 17 лет в розыске женщину задержали
В Московской области правоохранительные органы задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.
Как отмечается, 51-летнюю женщину подозревали в торговле опиумом.
Уточняется, что задержанная в 2002 году продала три отрезка полимерной пленки с веществом темно-коричневого цвете, которое по результатам экспертизы оказалось наркотическим средством — опием.
Тогда в отношении женщины завели уголовное дело по статье «о незаконном обороте наркотиков», однако она скрылась от следствия, и была объявлена в федеральный розыск.
На настоящий момент дело в отношении задержанной возобновлено.
Ранее сообщалось, что полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу.