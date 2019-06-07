Задержаны еще три фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

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Задержаны еще три участника драки в Подмосковье, в результате которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, с задержанными в настоящее время проводят следственные действия. Он уточнил, что двоих подозреваемых в причастности к драке установили и нашли полицейские, а третий сам явился к правоохранителям.

Агентство отмечает, что общее число фигурантов дела достигло семи человек.

Ранее сообщалось, что СК вычислил убийцу спецназовца в Подмосковье.

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин был убит в драке в подмосковном в поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.