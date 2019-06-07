Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО «Белый кит» — одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
По имеющимся данным, фирме назначен штраф в размере 28,173 млн руб.
»...подвергнуть его наказанию в виде штрафа в двукратном размере стоимости водных биологических ресурсов, равном 28,173 млн рублей без конфискации судна и орудий лова», — сказал судья.
Ранее сообщалось, что владелец косаток из «китовой тюрьмы» не против их конфискации.