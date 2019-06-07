Муж Симоньян намерен обратиться к юристам после инцидента с Соболь на «Эхо Москвы»

Муж главного редактора RT Маргариты Симоньян кинорежиссер Тигран Кеосаян намерен обратится к юристам, передает «Говорит Москва».

«Сейчас я прилечу и буду думать, будем решать с юристами, что делать», — заявил Кеосян.

Он добавил, что Маргарита Симоньян чувствует себя нормально.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы».