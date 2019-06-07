«Бог даст, обойдется»: Симоньян о самочувствии

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

По ее словам, угроза прерывания беременности сохраняется.

«Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдется. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих», — сказала Симоньян.

Ранее сообщалось, что главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед Симоньян.