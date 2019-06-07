Симоньян лежит под капельницей

Любовь Соболь и Маргарита Симоньян, коллаж
SobolLubov/Twitter.com

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

По ее словам, она находится в больнице под капельницей.

«Лежу, опять капельницу поставили», — сказала Симоньян.

Она уточнила, что угроза прерывания беременности сохраняется.