Захарова пожаловалась на сломанные телефоны в МИДе

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила желающих позвонить в российское дипведомство о том, что в здании не работают телефоны. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, телефонные линии были повреждены во время ремонтно-профилактических работ.

«А сейчас проводится ремонт по исправлению результатов ремонта», — написала Захарова.

Она отметила, что работы проводила сторонняя специализированная организация.

Ранее сообщалось, что в туалете МИДа нашли тело мужчины.