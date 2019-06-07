«Соболь — это животное»: Захарова после госпитализации Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала пост в фейсбуке после инцидента с главредом RT Маргаритой Симоньян и юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы».
«Соболь — это животное», — написала Захарова.
Она также призвала пользователей соцсети «попробовать поспорить» с данным утверждением.
При этом в посте Захаровой не утверждается, что слово «животное» относится к юристу ФБК.
Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев осудил действия Соболь в отношении Симоньян.