«Соболь — это животное»: Захарова после госпитализации Симоньян

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала пост в фейсбуке после инцидента с главредом RT Маргаритой Симоньян и юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы».

«Соболь — это животное», — написала Захарова.

Она также призвала пользователей соцсети «попробовать поспорить» с данным утверждением.

При этом в посте Захаровой не утверждается, что слово «животное» относится к юристу ФБК.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев осудил действия Соболь в отношении Симоньян.