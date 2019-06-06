Леопард загрыз двухлетнего ребенка на глазах у родителей

В Национальном парке Крюгера в ЮАР леопард убил ребенка. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на пресс-релиз, размещенном на сайте парка.

Как отмечается, мальчику было два с половиной года. Хищнику удалось пробраться в неогражденную зону парка, где находились люди, и напасть на ребенка.

«Мальчик был признан мертвым врачами в госпитале Shongwe, после того, как его туда быстро доставили члены семьи», — говорится в релизе.

Уточняется, что в скором времени рейнджеры смогли найти леопарда и застрелили его, чтобы исключить вероятность нападения животного на других людей.

Ранее сообщалось, что леопард утащил и убил лежавшего на краю кровати младенца в Индии.