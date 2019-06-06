Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии

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Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Венгрии.

Как отмечается, капитаном оказался 64-летний гражданин из Одессы, его имя Юрий, фамилия не сообщается. Его арестовали по делу об аварии в Будапеште.

Уточняется, что 1 апреля 2019 года Юрий управлял другим судном, которое врезалось в грузовой корабль. Этот инцидент произошел в Нидерландах, тогда никто не пострадал.

Кроме того, правоохранительные органы смогли выяснить, что капитан удалил некоторые данные со своего телефона сразу после столкновения.

30 мая прогулочное туристическое судно затонуло в Дунае после столкновения с катером. На борту находилось 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа.

В настоящий момент известно о семи погибших. Пропавшими без вести числятся 19 человек.