Догхантерше «скормили» собственную отраву, сообщили СМИ

В СМИ распространилась информация о том, что в Санкт-Петербурге девушка на протяжении недели раскидывала отравленное мясо для собак около метро «Спасская». Об этом сообщают «Вести.Ru».

Как отмечается, жертвами отравы стали не только бродячие собаки, но и домашние.

Один из владельцев собак заметил, что женщина делает, и вступил с ней в перепалку. В ходе ссоры он запихнул женщине в рот кусок отравленного мяса.

Уточняется, что женщине сделали промывание желудка, и на настоящий момент ее жизни ничто не угрожает.

При этом женщина не планирует писать заявление, поскольку ее в ответ могут привлечь к ответственности за жесткое обращение с животными.