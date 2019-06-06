Массивное скопление божьих коровок заметили над Калифорнией

Сотрудники Национальной метеорологической службы засекли на радарах необычное огромное пятно, которое оказалось скоплением божьих коровок. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По словам метеоролога Джо Дандреа, облако насекомых во время перемещения над Сан-Диего имело ширину около 80 миль (129 км).

Он добавил, что насекомые рассредоточены по небу на высоте от 5 до 9 тысяч футов (1525 и 2745 м), а самая концентрированная группа имеет ширину около 10 миль (16 км).

Причины этого феномена ученые на данный момент не смогли объяснить.

Ранее сообщалось, что российские ученые нашли на божьих коровках новых паразитов.