Мать школьницы подала в суд на кабмин Украины из-за нового правописания

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В Окружной административный суд Киева поступил иск против кабмина Украины от матери ученицы седьмого класса с требованием отменить новую редакцию украинского правописания. Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным телеканала, истица просит признать недействительным постановление правительства, так как считает, что кабмин «действовал за пределами своих полномочий», принимая новую редакцию украинского правописания.

Женщина полагает, что власти не учли «реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование».

В суде отметили, что в настоящее время решается вопрос об открытии административного производства.

Ранее сообщалось, что в новой редакции украинского правописания нашли ошибку.