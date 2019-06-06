В результате взрыва в аэропорту Нью-Мексико ранены более 10 человек
В результате взрыва в аэропорту американского города Розуэлл, штат Нью-Мексико, пострадали 12 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию штата.
По имеющимся данным, двое пожарных были по воздуху доставлены в травматологический центр с ранениями, опасными для жизни.
Отмечается, что еще десять пожарных с легкими травмами получили медицинскую помощь на месте.
Уточняется, что взрыв произошел, когда сотрудники пожарной части Розуэлла упаковывали фейерверки ко Дню независимости США.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в аэропорту в США.