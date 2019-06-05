Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован

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Суд арестовал предполагаемого убийцу спецназовца в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о Сергее Ходжояне, который был задержан полицией.

Как отмечается, суд арестовал Ходжояна до 2 августа.

При этом обвиняемый в суде заявил, что «не способен на такое».

Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.

Бывший спецназовец Никита Белянкин погиб ночью 1 июня в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.