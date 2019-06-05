Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован
Суд арестовал предполагаемого убийцу спецназовца в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, речь идет о Сергее Ходжояне, который был задержан полицией.
Как отмечается, суд арестовал Ходжояна до 2 августа.
При этом обвиняемый в суде заявил, что «не способен на такое».
Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.
Бывший спецназовец Никита Белянкин погиб ночью 1 июня в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.