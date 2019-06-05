Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на волю

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В Приморье косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустят на волю до конца лета, передает ТАСС.

Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

По его словам, животных планируется выпустить на волю в июле-августе.

Он также добавил, что косатки и белухи смогут адаптироваться в дикой среде.

Кобылкин подчеркнул, что место выпуска животных пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в «китовую тюрьму» начали водить детские экскурсии.