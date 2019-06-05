Бабушка убитого полицией 5-летнего ребенка просит помощи у экстрасенсов

Бабушка 5-летнего ребенка, убитого пьяными полицейскими под Киевом, попросила помощи в расследовании дела у экстрасенсов, сообщает УНИАН.

Женщина отметила, что если им под силу раскрывать загадочные преступления 10-летней давности, то они смогут помочь всего через 4 дня после трагедии.

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По предварительной информации, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять. Во время предполагаемого преступления они находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что на данный момент всего пять подозреваемых и одна из них — женщина.