«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью

На Кубани судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил россиянина объяснить, зачем он отправил ему документы в конверте с изображением картины «Сдирание кожи с продажной судьи», которую написал Герард Давид. Об этом сообщает РИА «Новости».

В суде отметили, что со стороны россиянина это выглядело неуважительно по отношению к суду, поэтому от него ждут объяснений.

Кроме того, отправившего конверт могут теперь наказать в виде наложения судебного штрафа.

«В случае установления достаточных данных, для направления в органы предварительного расследования материалов для принятия соответствующего решения», — добавили в суде.

Ранее сообщалось, что мужчина умер на слушаниях в московском суде.