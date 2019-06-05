Отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС показал опрос

Опрос показал отношение украинцев к курсу страны на вступление в ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социологическую группу «Рейтинг».

Как отмечается, внешнеполитический курс страны по отношению к ЕС поддерживают 62% опрошенных, против — 22%. В отношении НАТО положительно высказались 53%, против — 31%.

Уточняется, что при выборе нескольких векторов экономической интеграции 57% респондентов поддержали вступление в ЕС, а 24% предпочли бы «равноудаленность от России и Запада».

Причем вступление в ЕС и НАТО больше всего поддерживают в центральных и западных регионах страны.

В опросе участвовали две тысячи совершеннолетних украинцев по всей Украине, кроме самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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