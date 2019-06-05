МАК не дает ответа о публикации расследования катастрофы SSJ-100

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) не знают о возможной публикации предварительного расследования о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МАК.

«У нас такой информации нет», — сообщили в пресс-службе.

Других комментариев в комитете не дали.

Ранее источник в авиационных кругах проинформировал о том, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили промежуточный доклад о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево.

В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.