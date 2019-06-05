Митинг с требованием наказать застреливших ребенка полицейских прошел в Киеве

Более сотни людей собрались у здания украинского МВД с требование наказать полицейский, которые убили 5-летнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, митингующие просили уволить руководство министерства после данного случая.

Как отмечается, люди приносили игрушки и цветы ко входу в ведомство.

Ранее сообщалось, что после убийства мальчика под Киевом полицейских забросали дымовыми шашками и петардами.

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По предварительной информации, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять. Во время предполагаемого преступления они находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что родители сами привезли мальчика в больницу. После осмотра врачи вызвали нейрохирурга, так как в регионе только один врач такой специальности. Когда он приехал, ребенку сделали трепанацию черепа. После этого стало ясно, что пулю не получится извлечь своими силами и мальчика доставили в Киев.