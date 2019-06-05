Российские школьницы заставили сверстницу пить из грязной лужи

В Алтайском крае школьницы принудили 15-летнюю девушку выпить из лужи под угрозой избиения. Видео произошедшего выложили во «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть, как девушка, одетая в спортивный костюм, стоит перед лужей на коленях и плачет. В это время за кадром слышны голоса подростков, которые приказывают ей пить из лужи.

«Лицом туда утопись, пока я сама тебя туда не запечатала», — сказала одна из девушек за кадром.

Уточняется, что личность потерпевшей была установлена. На настоящий момент по факту произошедшего назначена доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что 12-летнего школьника пытали знакомые его матери, чтобы «выбить» из подростка признание в домогательствах к годовалой сестре.