В МАК заявили о готовности отчета о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) опубликуют предварительный доклад о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте МАК.
«Предварительный отчет будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки», — говорится в заявлении.
На сайте подчеркивается, что доклад состоит из 100 страниц. Проект предварительного отчета был обсужден и принят на заседании Технической комиссии.
Как отмечается, над докладом работали самые опытные специалисты организации по расследованию авиакатастроф.
Ранее сообщалось, что МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100.
В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.