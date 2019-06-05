В МАК заявили о готовности отчета о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) опубликуют предварительный доклад о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте МАК.

«Предварительный отчет будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки», — говорится в заявлении.

На сайте подчеркивается, что доклад состоит из 100 страниц. Проект предварительного отчета был обсужден и принят на заседании Технической комиссии.

Как отмечается, над докладом работали самые опытные специалисты организации по расследованию авиакатастроф.

Ранее сообщалось, что МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100.

В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.