После убийства мальчика под Киевом полицейских забросали дымовыми шашками и петардами

В городе Переяславе-Хмельницком Киевской области в ходе протестной акции из-за убийства пятилетнего ребенка сотрудников правоохранительных органов забросали дымовыми шашками и петардами. Об этом сообщает «112 Украина».

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По предварительной информации, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять. Во время предполагаемого преступления они находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что участники акции также зажгли файеры. Они обступили вход в полицию, принесли детские игрушки и написали на стене участка краской слово «убийцы».

Ранее сообщалось, что акция против Авакова начались после убийства полицейскими мальчика под Киевом.