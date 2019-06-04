Подозреваемого в покушении на убийство россиянина задержали в Норвегии

В Норвегии полицейские задержали гражданина России, который напал с ножом на жителя Филиппин. Об этом сообщает NRK.

Как отмечается, мужчина напал на 30-летнего филиппинца и серьезно его ранил. Причем, по заявлению сотрудников правоохранительных органов, гражданин Филиппин стал случайной жертвой.

По словам очевидцев, мужчина ходил по улице и угрожал прохожим ножом. Во время задержания он также размахивал колющим предметом и кричал лозунги во славу Аллаха. В результате, сотрудники полиции были вынуждены применить электрошокер.

Уточняется, что мужчину подозревают в попытке убийства. Сам он живет в Норвегии уже на протяжении многих лет. На настоящий момент его отправили на медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за попытку запустить дрон с крыши.