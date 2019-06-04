Верховный суд запретил полицейским отдыхать за границей

Верховный суд России признал законным запрет полицейским на отдых за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В судебную инстанцию поступил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных с просьбой аннулировать подпункт приказа МВД, запрещающий сотрудникам полиции, имеющим допуск к государственной тайне, выезжать за пределы страны в личных целях.

«Суд решил: в удовлетворении искового заявления Лужных отказать», — огласила решение судья Алла Назарова.

В ходе прошлого слушания представители Максима Лужных также просили признать недействующим подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России «Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ» недействующим в отношении только тех полицейских, которые не имеют доступ к гостайне.

Причиной подачи иска стало его увольнение из-за поездки в Болгарию и Доминиканскую республики в 2016 году. Представитель МВД в суде заявил, что отстранение от службы произошла ввиду дисциплинарного проступка: в рапорте сотрудник написал, что будет отдыхать в Сочи, что добавило ему три дополнительных отпускных