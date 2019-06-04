Летевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Boeing, выполняющий рейс Москва- Берлин был вынужденно вернуться из места отправки — во Внуково. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, самолет был вынужден вернуться на 40-й минуте после вылета из-за того, что сработали датчики турбонаддува. По последним данным, самолет приземлился в столице в 13.14.

Как отмечается, пассажиры и члены экипажа чувствуют себя «нормально».

В настоящее время самолет тщательно проверяют специалисты. Также для пассажиров готовится резервный лайнер.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно приземлился в Волгограде.