Толпа учинила беспорядки у МВД в Киеве после убийства полицией ребенка

Украинцы собрались у здания министерства внутренних дел в Киеве с требованием наказать полицейских, застреливших 5-летнего мальчика. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, сначала на акцию пришли 100 человек, однако позже к ним присоединились и украинцы. Они жгли файеры, а на их плакатах было написано «Полиция убивает детей».

«Рядовые убивают, [глава МВД Украины Арсений] Аваков покрывает», — кричали собравшиеся.

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По имеющимся данным, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять. Во время предполагаемого преступления они находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что умер раненный полицейскими в голову 5-летний ребенок.