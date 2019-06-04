В убийстве бывшего спецназовца заподозрили выходцев из СНГ

Задержанные по подозрению в убийстве спецназовца в Красногорске являются уроженцами одной из стран СНГ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД.

Как заявили в пресс-службе подмосковной полиции, они были задержаны по адресам временного проживания в Москве.

Ранее в СК сообщили, что двое подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего в подмосковном Красногорске задержаны.

Это мужчины 977 и 1982 годов рождения.

Никита Белянкин был убит в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа. Дело об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина передано в центральный аппарат Следственного комитета.