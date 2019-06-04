Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрывах в Дзержинске

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Состояние здоровья 18 пострадавших, который находятся в больнице после серии взрывов на заводе в Дзержинске, улучшилось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время 17 человек все еще лечатся в БСМП города, а еще один — в госпитале ветеранов войн.

«Врачи оценивают их состояние как стабильное с положительной динамикой», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что возросло число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске.