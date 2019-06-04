В России разработали два варианта электронных паспортов

Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта того, как может выглядеть электронный паспорт россиянина. Об этом пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

По его словам, первый вариант дизайна — пластик с чипом, а второй — пластик без чипа.

Акимов отметил, что окончательное решение по дизайну электронного паспорта примут летом.

«Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура», — добавил Акимов.

Ранее была названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств.