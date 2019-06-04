Мальчикам разрешили ходить в школу в юбках

Власти Мехико приняли решение сделать «нейтральной» школьную форму в учебных заведениях города, разрешив мальчикам носить юбки, сообщает РИА «Новости».

«Правовой город дает равенство во всех сферах. С министром образования Мехико Эстебаном Моктесумой Барраганом мы объявляем о нейтральной школьной форме в городе. Юбка теперь не является эксклюзивным атрибутом девочек, а брюки – мальчиков. Простые действия по продвижению равенства прав», – написала в своем микроблоге в Twitter мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

Нововведение начало действовать уже с этого понедельника.

При этом министр образования Мехико Моктесума Барраган призвал и другие штаты латиноамериканской страны принять аналогичные решения в части введения «нейтральной» школьной формы.