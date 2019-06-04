Крупный пожар произошел на складе в Красноярске

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне Красноярска, сообщает РИА «Новости».

Пожарные отметили угрозу перехода огня на два соседних здания.

«На улице Котельникова горит склад ГСМ на 1 тысяче квадратных метров, работы ведутся по второму номеру сложности», — говорится в сообщении.

Пожарные заявили он намерении использовать «пенную атаку».

На место пожара направлена лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.