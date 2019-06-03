Страдающих ожирением россиян стало почти вдвое больше за пять лет

В период с 2013 по 2018 годы количество россиян старше 18 лет, страдающих ожирением, увеличилось в 1,7 раза, передает RNS со ссылкой на доклад Роспортребнадзора.

Отмечается, что среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет диагноз ожирение в последние пять лет стали ставить в 1,3 раза чаще. При этом среди детей в возрасте от 0 до 14 лет заболеваемость ожирением снизилась на 2%.

В ведомстве прогнозируют, что тенденция к увеличению числа россиян с ожирением продолжится.

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