Против фигуранта дела Захарченко возбудили дело о фальсификации

Российская Генпрокуратура проинформировала о том, что во время расследования по делу Дмитрия Захарченко было начато уголовное производство в отношении одного из фигурантов расследования. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

По данным ведомства, речь идет об Иване Кожевникове, которого подозревают в фальсификации доказательств. Уточняется, что прокуратура потребовала обратить в государственный доход имущество соучастника Захарченко беглого сотрудника российской ФСБ Дмитрия Сенина. На Кожевникова по просьбе Сенина была зарегистрирована большая часть недвижимости. Кроме того, Кожевников попытался предоставить суду документы с недостоверными сведениями о том, что у него есть сумма денег для приобретения этой недвижимости.

Ранее сообщалось, что вторую подругу Захарченко осудили.