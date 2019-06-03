Boeing 737 не смог вылететь из Уфы из-за поломки подкрылок
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» не смог вылететь из аэропорта из-за поломки подкрылок, сообщает РИА «Новости».
Пассажирский Boeing 737-500 со 123 пассажирами в салоне должен был вылететь из Уфы в Сургут.
Командир судна при разбеге самолета решил не взлетать из-за сработавшей сигнализации.
«По предварительным данным – не сработали предкрылки самолета», — говорится в сообщении.
Ранее Федеральное авиационное управление США признало, что некоторые детали авиалайнеров Boeing 737 MAX и 737 NG были изготовлены с дефектами.
В сообщении говорится про направляющие планки предкрылков, у которых обнаружены проблемы с прочностью.