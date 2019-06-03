СК возбудил дело после смерти ребенка в детском лагере

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти школьника во время зарядки в детском лагере в Приамурье. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как отмечается, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

При этом причина смерти ребенка пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что школьник умер на зарядке в детском лагере.