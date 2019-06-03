Белорус из Могилева стал жертвой массового расстрела в США
В американском штате Вирджиния в результате стрельбы погиб уроженец белорусского Могилева. Об этом сообщает Pilotonline.
По данным издания, речь идет об Александре Гусеве.
Как отмечается, уроженец Белоруссии эмигрировал в США в 2003 году.
При этом Гусев около 9 лет проработал агентом в городе Вирджиния-Бич.
Ранее СМИ рассказали о жизни жертвы стрелка в Вирджинии с русской фамилией.
Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.