Белорус из Могилева стал жертвой массового расстрела в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/577/12390577/Snimok-ekrana-2019-06-02-v-23.15-pic905-895x505-64586.jpg">

В американском штате Вирджиния в результате стрельбы погиб уроженец белорусского Могилева. Об этом сообщает Pilotonline.

По данным издания, речь идет об Александре Гусеве.

Как отмечается, уроженец Белоруссии эмигрировал в США в 2003 году.

При этом Гусев около 9 лет проработал агентом в городе Вирджиния-Бич.

Ранее СМИ рассказали о жизни жертвы стрелка в Вирджинии с русской фамилией.

Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.