МВД разыскивает убийц заступившегося за прохожего спецназовца

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В Московской области полиция разыскивает участников драки, в результате которой погиб спецназовец. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в МВД подтвердили гибель военнослужащего в в подмосковной деревне Путилково.

Как отмечается, в настоящее время полиция занимается поиском причастных к гибели военного.

При этом речь идет о спецназовце, который заступился за прохожего и погиб.

Ранее СМИ сообщили, что убитый толпой ножом в сердце спецназовец служил в Сирии.