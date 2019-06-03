МВД разыскивает убийц заступившегося за прохожего спецназовца
В Московской области полиция разыскивает участников драки, в результате которой погиб спецназовец. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, в МВД подтвердили гибель военнослужащего в в подмосковной деревне Путилково.
Как отмечается, в настоящее время полиция занимается поиском причастных к гибели военного.
При этом речь идет о спецназовце, который заступился за прохожего и погиб.
Ранее СМИ сообщили, что убитый толпой ножом в сердце спецназовец служил в Сирии.