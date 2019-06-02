Папа римский Франциск покаялся перед румынскими цыганами

В ходе своей поездки по Румынии папа римский Франциск обратился к румынским цыганам и попросил у них прощения за дискриминацию, которую в течение продолжительного времени осуществляла в отношении них католическая церковь, передает News.ru.

В ходе встречи с представителями цыганского сообщества в городе Блаж Франциск отметил, что для него как главы Римской католической церкви происходившие много веков сегрегация и дискриминация являются тяжким бременем и камнем на сердце.

«Я прошу прощения у вас от имени церкви и Бога за моменты, когда на протяжении истории мы подвергали вас дискриминации и ошибочно смотрели на вас взглядом Каина, а не Авеля, и не сумели признать, оценить и защитить вас с вашими особенностями», — сказал понтифик.