CNN рассказала о жизни жертвы стрелка в Вирджинии с русской фамилией
Телеканал CNN рассказал о жизни расстрелянного в Вирджинии мужчины, который имел русскую фамилию. Информация появилась на сайте CNN.
До этого стало известно, что в числе 12 убитых оказался Александр Михайлович Гусев.
Выяснилось, что он жил в Вирджинии и девять лет работал в городском отделе общественных работ.
Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.
Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над правительственными зданиями страны, в том числе и над Белым домом.
Ранее стало известно о личности стрелка из Вирджинии.