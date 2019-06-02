CNN рассказала о жизни жертвы стрелка в Вирджинии с русской фамилией

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Телеканал CNN рассказал о жизни расстрелянного в Вирджинии мужчины, который имел русскую фамилию. Информация появилась на сайте CNN.

До этого стало известно, что в числе 12 убитых оказался Александр Михайлович Гусев.

Выяснилось, что он жил в Вирджинии и девять лет работал в городском отделе общественных работ.

Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.

Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над правительственными зданиями страны, в том числе и над Белым домом.

Ранее стало известно о личности стрелка из Вирджинии.