Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, причиной такого предложения стали злоупотребления россиян, которые перекрывают вентили в своих квартирах и перекладывают плату за тепло на соседей. Кроме того, потребление тепловой энергии в каждом отдельном помещении многоквартирного дома такими приборами подсчитать нельзя.

«В минстрое считают, что приборы учета стоят слишком дорого, а экономические стимулы для их установки низкие», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в России отказались от установки «умных счетчиков» газа.