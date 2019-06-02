Россиянина поймали при попытке вывезти из Украины старинные монеты

В Харьковской области пограничники остановили россиянина, который собирался вывезти из Украины монеты прошлого и позапрошлого века. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой пресс-службу Государственной пограничной службы страны.

По данным полиции, россиянин вез с собой две монеты. Одна была из металла серебряного цвета — «3 копьйки» 1916 года выпуска, а другая из металла желтого цвета — «1/2 копьйки» 1897 года.

Как отмечается, пограничники изъяли эти монеты, так как они могут нести культурную и историческую ценность.

В настоящее время монеты уже переданы на экспертизу, а против россиянина составили протокол о нарушении таможенных правил.