Взрыв газа произошел в доме под Владимиром
В результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме во Владимирской области пострадали люди. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на управлении СК России по области.
По последним данным, из-за взрыва газа пострадали два ребенка и один взрослый.
Как уточнили в СК, взрыв произошел на кухне в одной из квартир. После этого в здании возник пожар. Прибывший спасатели срочно эвакуировали жителей.
Также выяснилось, что ударной волной вышибло стекла с первого по четвертый этаж. Однако все конструкции сохранились.
«25-летний мужчина госпитализирован с ожогами 50% тела», — добавили в СК.
В настоящее время началась проверка по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что гаражи обрушились после взрыва газа.