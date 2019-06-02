На сообщения о пропаже останков детей Николая II отреагировали в РПЦ
Пресс-секретарь патриарха Александр Волков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об исчезновении из столичного Новоспасского монастыря останков детей императора Николая II Марии и Алексея. Об этом он сказал в эфире «Говорит Москва».
По его словам, он узнал об этом из СМИ.
«Понятно, что это все слухи и домыслы о пропаже», — заявил Волков.
Он добавил, что РПЦ сделает более подробное заявление об этом 3 июня.
Ранее сообщалось, что в Ессентуках найден тайник с редкими фотографиями императора Николая II и его семьи.