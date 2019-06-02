На сообщения о пропаже останков детей Николая II отреагировали в РПЦ

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Пресс-секретарь патриарха Александр Волков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об исчезновении из столичного Новоспасского монастыря останков детей императора Николая II Марии и Алексея. Об этом он сказал в эфире «Говорит Москва».

По его словам, он узнал об этом из СМИ.

«Понятно, что это все слухи и домыслы о пропаже», — заявил Волков.

Он добавил, что РПЦ сделает более подробное заявление об этом 3 июня.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках найден тайник с редкими фотографиями императора Николая II и его семьи.