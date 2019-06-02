Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89

Число пострадавших в результате взрыва в нижегородском Дзержинске увеличилось до 89, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По данным Минзрава региона, за медпомощью обратились 44 работника завода и 45 жителей города.

В больницах остаются 16 человек, из них 1 пациентка в тяжелом состоянии. Отмечается, что в состоянии госпитализированных есть улучшения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последствия взрывов на заводе «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске.