Полицейские могли выстрелить в голову 5-летнему мальчику под Киевом

Два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области могут быть причастны к нанесению огнестрельных ранений пятилетнему мальчику под Киевом, передает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Отмечается, что следователи ГБР готовятся к задержанию двух полицейских.

По имеющимся данным, сотрудники полиции утверждали, что гулявший в компании других детей мальчик по неосторожности поскользнулся и упал, в результате чего получил травму головы. Однако медики обнаружили у ребенка проникающие огнестрельные повреждения головы.

Ранее сообщалось, что под Киевом 5-летнему ребенку выстрелили в голову.