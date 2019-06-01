Число пострадавших при взрывах в Дзержинске превысило 80

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Число пострадавших в результате взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске превысило 80 человек, передает РИА «Новости».

«На 20.30 мск пострадали 82 человека, 15 из них госпитализированы», — сказал представитель экстренных служб региона.

По последним данным, одна пациентка в тяжелом состоянии, 14 — в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.