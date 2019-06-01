Число пострадавших во взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 27 человек

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В Минздраве Нижегородской области заявили, что увеличилось число людей, получивших ранения после серии взрывов на заводе в Дзержинске. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в настоящее время за медицинской помощью обратились уже 27 человек.

«11 из них после осмотра медиков отпущены домой», — добавили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов заявил, что два человека пропали без вести после ЧП.

Также он утверждал, что во взрывах пострадали 16 человек и рассказал, что первый взрыв произошел в 11.45 мск. Взрывной волной выбило стекла в районе трех километров от места взрыва.