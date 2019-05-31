Полковник Захарченко потерял зуб из-за тюремной каши

Полковник МВД Дмитрий Захарченко пострадал от тюремной баланды, сообщает «Московский комсомолец» .

По данным издания, он сломал зуб, когда ел кашу.

Отмечается, что заключенные СИЗО «Лефортово» не раз жаловались, что некоторые повара не просеивают и не промывают крупы перед приготовлением каши. В итоге в готовом блюде попадаются «отходы». Один такой посторонний предмет попал в рот Захарченко, и тот сломал зуб.

Сам Захарченко на ситуацию отреагировал, как обычно, с юмором. Говорит, что если бы в СИЗО разрешали играть в хоккей, то удалил бы испорченный зуб, выдав его за «выбитый шайбой».